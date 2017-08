Wilfried Kanon tekent na lang wachten eindelijk contract bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Wilfried Kanon mag zich weer speler van ADO Den Haag noemen. De Haagse club en Ivoriaanse speler hebben groen licht gekregen van het UWV en IND op de constructie die bedacht is om de verdediger te contracteren. Kanon tekent voor vijf jaar.

Kanon moet als non-eu-speler rond de 400.000 euro per seizoen verdienen. Dat is in de huidige begroting van ADO Den Haag te gortig. In januari 2019 voetbalt Kanon vijf jaar in Nederland en vervalt de non-eu regel. In de constructie die ADO heeft bedacht wordt daar rekening meegehouden qua salaris.De Ivoriaan debuteerde op 25 januari 2014 tegen Feyenoord. Tot dusver speelde hij 66 wedstrijden in het Haagse shirt.Technisch manager Jeffrey van As is blij dat de handtekening van Kanon eindelijk onder het contract staat. 'Het duurde wat langer vanwege zaken rond werkvergunning en verblijfsvergunning. We hebben goede en constructieve gesprekken gevoerd met het UWV en IND en zijn blij dat 'Willie' nu eindelijk kan gaan voetballen', aldus Van As.ADO is nog niet klaar op de transfermarkt en zoekt nog een middenvelder en keeper.