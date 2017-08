Je dode hond als trui, Fred uit Sassenheim wil graag een aandenken

SASSENHEIM - Fred van Zuylen uit Sassenheim moest vorig jaar na 15 jaar zijn hond Djaro laten inslapen. Hij wil nu een blijvende herinnering laten maken van het haar van zijn overleden viervoeter. Je kunt bijvoorbeeld een trui of kleed laten maken van hondenhaar.

'Het was de liefste hond van de wereld', zei Fred in het programma Superdebby op Radio West. 'Ik kon met hem lezen en schrijven. En toen hoorde ik van een vrouw die truien maakt van hondenhaar.'Gedurende het leven van zijn viervoeter heeft Fred een tas vol hondenhaar gespaard met de hoop daar een trui van te laten maken. 'Dat heeft ongeveer een kilo haar opgeleverd.' Het blijkt te weinig om een trui van te maken. 'Maar ik zou wel graag een kleedje of kussentje laten maken, iets dat me toch aan hem herinnert .'Hanneke van Til uit Goudriaan, in de Alblasserwaard, spint van dierlijke haren. 'Dierlijk haar gebruiken voor spinnen en weven, dat is een beetje in opkomst. In de Tweede Wereldoorlog gebeurde het wel vaker. Vergeleken met schapenhaar is het haar van een hond minder elastisch, het blijft dus makkelijker in vorm. Wel is het iets meer werk dan schapenvacht, maar het kan wel. En als je het vervolgens wil wassen, gebruik dan milde babyshampoo en na het wassen: niet centrifugeren.'