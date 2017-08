Geen overlast door acties op drukste dag Rotterdam The Hague Airport

REGIO - De marechaussee voert voor het eerst actie op woensdag, de drukste dag van de week op Rotterdam The Hague Airport. Maar het is niet drukker dan normaal op de luchthaven. 'Het grootste probleem zijn de reizigers die veel te vroeg komen,' zegt een woordvoerder. Later in de middag ontstonden er wel rijen.

De passagiers krijgen folders met uitleg. Volgens een woordvoerster van de vakbonden is de sfeer goed. 'De marechaussees zorgen er ondanks hun acties wel voor dat niemand zijn vlucht gaat missen.'De marechaussee voert sinds enkele weken actie voor een nieuwe cao en minder werkdruk. Het defensiepersoneel houdt stiptheidsacties . 'We gaan paspoorten nadrukkelijker controleren, waardoor de wachtrijen langer kunnen zijn dan normaal', zegt de marechausseevereniging.Tot nu toe merkten reizigers nog niets van de acties. 'Woensdag is een topdag op de luchthaven qua drukte, dus we sluiten niet uit dat mensen wat gaan merken ', zei de vakbond eerder. 'Ook vertrekken en landen er meerdere vluchten van en naar Marokko, die we extra goed controleren.'Het lijkt een woensdag als alle anderen op Rotterdam the Hague Airport. 'Vanwege alle aandacht in de media zijn veel reizigers eerder gekomen en dat maakt het logistiek lastig bij de balie,' zegt een woordvoerder van het vliegveld. 'Maar dat is eigenlijk het enige wat we van de acties merken.'De Marokkaanse vluchten ondervinden geen last van de acties, volgens de luchthaven. 'Deze vluchten worden altijd al goed gecontroleerd, omdat veel passagiers met een Marokkaans paspoort reizen wat gestempeld moet worden.'