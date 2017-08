Haagse ouderen maken kennis met virtual reality

DEN HAAG - In wijkcentrum Mariahoeve is een bijzonder project gestart: Elders VR. Met virtual reality-brillen worden eenzame ouderen uit hun isolement gehaald.

De senioren stappen met de speciale bril als het ware een andere wereld binnen. Zo kan men ervaren hoe het is om te duiken in het Great Barrier Reef, op safari te gaan in Afrika of in een gondel door Venetië te varen.Deelnemers reageren enthousiast. 'Ik ben gaan duiken', vertelt bezoekster Rebecca. 'Het is net echt. Ik denk dat het helpt om mensen even uit de realiteit te halen. En je raakt aan de praat met elkaar omdat je samen iets meemaakt.'Het nieuwe initiatief wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Xtra. Het is een uitwerking van het concept waarmee Hack The Planet eind vorig jaar een Hackathon won over ouderenzorg. De pilot gaat binnenkort ook van start in de Julianakerk in Transvaal en aan het Cromvlietplein in Laak.