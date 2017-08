Drie treinstoringen op één dag bij Leiden Centraal

LEIDEN - Voor de derde keer waren er woensdag problemen met het treinverkeer bij Leiden Centraal. In de middag was het opnieuw raak tussen Leiden en Alphen aan den Rijn.

Dit keer konden er geen treinen rijden door een stroomstoring. De NS had daarom bussen ingezet tussen Leiden Centraal, Leiden Lammenschans en Alphen aan den Rijn. De storing was rond 16.30 uur verholpen. De extra reistijd liep op tot 30 minuten.Woensdagochtend was het ook al raak rondom Leiden Centraal . Daar was een tijd geen treinverkeer mogelijk tussen Voorhout en Haarlem door een kapot spoorviaduct. Tegelijkertijd reden er veel minder treinen vanaf Leiden richting Schiphol door een wisselstoring.