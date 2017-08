OM eist jaar cel tegen notoire oplichter (61) die in Lisse 'logeerde'

LISSE - Hij verduisterde drie auto's, tankte zijn auto vol zonder te betalen en logeerde in twee bed & breakfasts zonder de rekening te voldoen. Een 61-jarige man die voorheen in Lisse woonde, nam het er goed van. Woensdag heeft het Openbaar Ministerie een jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen hem geëist.

In het najaar van 2016 kreeg de man leenauto's mee van autobedrijven in Volendam, Hoorn en Landsmeer. Deze autobedrijven vertelde hij dat zijn Mercedes in de kreukels lag en of hij die bij het autobedrijf in kwestie kon laten herstellen. Drie keer kreeg hij een auto mee, drie keer werd er geen Mercedes aangevoerd en drie keer was hij onbereikbaar als de autobedrijven belden waar de Mercedes en hun auto's toch bleven. Uiteindelijk werden de auto's op verschillende plekken uitgewoond teruggevonden.Die 'gratis' leenauto's tankte de verdachte verschillende keren vol bij benzinestations in Hillegom, Hoofddorp en Amsterdam. Daarna reed hij zonder betalen weg. Voor zijn overnachtingen kon de verdachte in het weekend terecht bij zijn toenmalige vriendin in Lisse. Hij sliep ook in een bed & breakfast in Lisse en een in Landsmeer. Ook daar vertrok hij zonder te betalen. Uiteindelijk werd hij op 9 december 2016 door de politie aangehouden.De verdachte zegt dat alles anders is gelopen dan in de aangifte staat, of hij kan het zich niet herinneren. Het zou allemaal een misverstand zijn. De officier van justitie is niet onder de indruk. 'Het is niet de eerste keer dat u hier staat voor oplichting. Het lijkt wel of u in een andere werkelijkheid leeft. Uw leven is één grote leugen.'Omdat het OM denkt dat de kans op herhaling groot is, wordt een gevangenisstraf van 12 maanden geëist. Ook moet verdachte van de officier een schadevergoeding betalen van bijna 1.300 euro. De uitspraak is over twee weken.