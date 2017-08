Omroep West trapt verkiezingsjaar af met lijsttrekkersdebat #GR2018

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Maandag start het nieuwe politieke seizoen weer. Het belooft een spannend seizoen te worden want in maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Omroep West trapt deze periode af met een debat op Radio West met vijf Haagse lijsttrekkers. 'De Aftrap' is donderdagavond in Studio Haagsche Bluf van 18.00 uur tot 19.00 uur.









Aan het debat doen mee: Robert van Asten (D66), Martijn Balster (PvdA), Boudewijn Revis (VVD), Karsten Klein (CDA) en Richard de Mos (Groep de Mos).