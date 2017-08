Ludcinio Marengo zet loopbaan voort bij Noorse Brann

DEN HAAG - Ludcinio Marengo zet zijn voetballoopbaan voort bij Brann. De aanvaller van ADO Den Haag, die afgelopen seizoen na de winterstop werd verhuurd aan Go Ahead Eagles, tekent een meerjarig contract bij de Noorse club. Hij wordt daar ploeggenoot van oud-ADO-speler Vito Wormgoor.

Marengo zei tijdens de oefencampagne van ADO Den Haag voor de camera van Omroep West nog dat hij dit seizoen wilde vlammen . De buitenspeler zat in zijn laatste seizoen van zijn contract en wilde wat rechtzetten. 'Ik voel vertrouwen van de trainer. Dat moet ik met beide handen aanpakken en gewoon gaan vlammen', vertelde hij eerder.In de voorbereiding scoorde Marengo vijf keer. Ondanks het 'vertrouwen van de trainer' vertrekt hij toch. Door de komst van Melvyn Lorenzen en Elson Hooi heeft Marengo er, naast Sheraldo Becker en Edouard Duplan, nog meer concurrentie bij gekregen. Van de club kreeg hij toestemming om met andere clubs te praten.In de zomer van 2015 maakte Marengo de overstap van FC Volendam naar ADO Den Haag. De Haagse club nam hem transfervrij over. In totaal speelde Marengo twee seizoenen bij ADO. Hij moest het vooral doen met invalbeurten en kwam uiteindelijk 35 keer in actie.Eerder op de dag werd wel bekend dat Wilfried Kanon blijft bij ADO. De Haagse club en Ivoriaanse speler hebben groen licht gekregen van het UWV en IND op de constructie die bedacht is om de verdediger te contracteren. Kanon heeft voor vijf jaar getekend.