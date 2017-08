Kermisattractie Chaos weer in gebruik na ongeluk in Amerika

NAALDWIJK - De kermisattractie Chaos is weer in gebruik. De attractie werd tijdelijk gesloten nadat eind juli in Amerika met een zelfde machine een dodelijk ongeluk was gebeurd. Maar op de kermis van Naaldwijk is de Chaos weer opengegaan, zo meldt mediapartner WOS.

Exploitant Toon van de Weerdt uit Alphen aan den Rijn is blij. 'Ja heel blij. Maar nog belangrijker is dat de attractie veilig is verklaard. Hij is gescand, ge-ultrasoond, door alle keuringen gekomen', vertelt Van der Weerdt, terwijl de eerste bezoekers in de stoeltjes gaan zitten. Even later zwiept de Chaos heen en weer, en klinkt er vrolijk gegil van de jonge meiden die er in zijn gaan zitten.Ruim drie weken heeft de Chaos stil gestaan. Een stressvolle periode voor Van de Weerdt. 'Financieel betekent het ook wel wat, maar een mensenleven is niet in geld uit te drukken, dus je moet zekerheid hebben.'De kermis in Naaldwijk duurt nog tot en met zondag. Tijd genoeg dus om een ritje te wagen in de Chaos.