Uitnodiging voor ‘begrafenis’ van Hitler gevonden in Voorhout

VOORHOUT - Een wel heel bijzondere vondst deed Rolf Duindam uit Voorhout tijdens het opruimen van het huis van zijn overleden oma. Duindam vond een historisch, anti-nazi pamflet met een satirische tekst. In het pamflet wordt opgeroepen om de 'begrafenis' van Adolf Hitler bij te wonen.

. Zo begint het piepkleine pamflet, ook wel een strooibiljet genoemd, dat werd gevonden door Rolf en zijn familie, afgelopen week.'Eerst dacht ik: Adolf Hitler, hakenkruis, propaganda. Wat is dit nou weer? Maar toen ik het ging lezen kwam ik erachter dat het eigenlijk anti-nazi propaganda is', zegt Duindam woensdag.Het pamflet is hoogstwaarschijnlijk door het verzet geschreven. Op het kleine stukje papier staat een satirische uitnodiging voor de begrafenis van Adolf Hitler. Hoewel de oma van Duindam en de rest van haar familie niet bij het verzet hebben gezeten, heeft ze al die tijd dit pamflet bewaard.Dewordt uitgelachen in het pamflet. Zo staat er bijvoorbeeld:Bij het overlijden van Hitler 30 april 1945 waren grote delen van Nederland al bevrijd, waaronder de provincie Limburg. Daar woonde de oma van Duindam toen. En in die tijd werd er geen propaganda meer verspreid.Daarom dateert deze pamflet waarschijnlijk van een jaar eerder, misschien zelfs rond Dolle Dinsdag, zegt docent geschiedenis Maas van Egdom. 'De meest duidelijke aanwijzing dat het uit de periode zomer-herfst 1944 komt, is de verwijzing naar General Eisenhower, want hij was voor die tijd niet in beeld', zegt van Egdom. In het pamflet staat dat de grandioze blije uitvaart zal geschouwd worden door Churchill en Eisenhower'.Het pamflet is waarschijnlijk ook geïnspireerd door de mislukte aanslag op Hitler in juli 1944. 'Er was toen ook paniek onder NSB'ers als het bleek dat de bevrijding er aankomt, en dus zo'n anti-Nazi propaganda was toen heel aanwezig', aldus van EgdomWat uit het pamflet nog eens duidelijk wordt: ook in moeilijke tijden gaat humor niet verloren. Zo staat bijvoorbeeld de bekende R.I.P. (Rest in Peace) als:. En als nog iemand twijfels had over de mening van de schrijvers over Hitler en Nazi Duitsland. Het pamflet eindigt met: