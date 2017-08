6-jarige Duncan uit Wateringen overleden

WATERINGEN - Na een oproep van de stichting 'Een Glimlach Doet Wonderen' werd hij overspoeld met kaartjes. De 6-jarige Duncan Knoester uit Wateringen. In december vorig jaar kreeg hij te horen dat hij een neuroblastoom met uitzaaiingen had. Woensdagnacht is hij overleden.

Op zijn blog, waar zijn ouders een dagboek bijhielden, is het droevige nieuws te lezen. 'Net na 1 uur 's nachts hebben we het ziekenhuis gebeld omdat we het niet goed vonden gaan met Duncan. (...) In de auto klaagde Ducan als papa iets te hard over een drempel reed. Hij begon steeds slechter te reageren.' In de armen van zijn moeder heeft hij niet veel later zijn laatste adem uitgeblazen.Ducan werd voor zijn ziekte behandeld in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het was een zware tijd voor Duncan en zijn ouders Petra en John. Omroep West wenst hen heel veel sterkte met de verwerking van het verlies.