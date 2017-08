Herenfiets met stang gevaarlijk? 'Ik ben er nog nooit mee gevallen'

Herenfiets met stang (foto: ANP)

DEN HAAG - Heeft u nou een herenfiets? 'Ja, dit is een herenfiets. Dat geneuzel over die stang. Wat een onzin. Flauwekul. Ik ben er nog nooit mee gevallen.' De herenfiets, met zijn hoge stang, is gevaarlijk voor sommige, maar niet alle verkeersgebruikers. Dat stellen jongerenorganisatie TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Als het aan deze organisaties ligt, gebruiken vaders met jonge kinderen en senioren voortaan een fiets zonder stang.

Eerder woensdag bracht VVN het advies uit om alle herenfietsen in de ban te doen. Uit onderzoek blijkt dat het hoofd bij een valpartij van een hoge-stang-fiets eerder de grond raakt dan schouder of heup, omdat de fietser meer voorovergebogen zit. Ook is het (plotseling) afstappen lastiger. Maar dat onderzoek blijkt alleen te gaan over mountainbikes en racefietsen.



Volgens een woordvoerster baseert VVN het advies ook op letselcijfers die de organisatie zelf bijhoudt. 'Het is niet zo dat we een ban op herenfietsen bepleiten', nuanceert ze. Maar het idee van de herenfiets is volgens VVN technisch gezien wel achterhaald.



Damesfiets minder stabiel



'Het idee van zulke fietsen stamt uit de negentiende eeuw, toen deze constructies nog nodig waren om ervoor te zorgen dat de fiets wel stevig genoeg was. Inmiddels zijn damesfietsen haast net zo stabiel als herenfietsen, ondanks dat ze op een andere manier gebouwd zijn.'



Roland Cramer van de Haagse fietsenwinkel Mammoet is het niet helemaal eens met die stelling. 'Zelfs de moderne damesfietsen zijn toch minder stabiel dan de herenfietsen. VVN zegt dat er veel mensen vallen op een herenfiets. Ik heb dat nog niet meegemaakt en zit 'pas' 25 jaar in de handel.'



Zwaaiende beweging



'Ik moet zeggen dat het wel lastig afstappen is ja', vertelt een man met een kind achterop. 'Op het moment dat je op of af wil stappen maak je een zwaaiende beweging. Als ik dat nu zou doen, geef ik het kind een trap. Dat is niet heel erg fijn.' Een kinderzitje kan dus beter op een damesfiets? 'Ja, tenzij je met een stang op je fiets om kan gaan.'