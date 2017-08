Voetbalclinic voor meiden druk bezocht: 'Hoop net zo goed te worden als de Oranje Leeuwinnen'

NOORDWIJK - Vrouwenvoetbal is sinds het EK booming, hip en hot! En dat was goed te merken tijdens de voetbalclinic die woensdagavond werd georganiseerd bij voetbalvereniging Noordwijk. Meer dan zestig meiden kwamen op de clinic af en trapten een balletje.

Het vrouwenvoetbal mag zich verheugen in veel belangstelling. 'Het EK in Nederland en de populariteit van de Oranje Leeuwinnen draagt daar voor een groot deel aan bij', zegt Leo Kruithof van vv Noordwijk. 'Dit is de eerste keer dat we een clinic organiseren en ik kan stellen dat het een groot succes is.'Femke (8) komt aangerend, het zweet staat op haar bovenlip. 'Ik heb vandaag heel veel geleerd. Dribbelen, goed en hard leren schieten. Ik vind voetballen heel erg leuk en ik vind het stom als mensen zeggen dat voetballen meer iets voor jongens is. Ik hoop ooit net zo goed te worden als de Oranje Leeuwinnen.’Na de clinic ontmoetten de vrouwen van ADO Den Haag en Ajax elkaar in een oefenwedstrijd op het complex van vv Noordwijk. Die wedstrijd eindigde in een overwinning voor Ajax met 3-0.