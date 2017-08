West Wekker: Duncan (6) overleden en veel animo voor voetbalclinic voor meisjes

DEN HAAG - Goedemorgen! Zoals altijd hebben we het belangrijkste nieuws van afgelopen avond weer voor je op een rijtje gezet. Droevig nieuws uit Wateringen. De 6-jarige Duncan is overleden. Hij leed aan kanker en werd eerder dit jaar overrompeld met veel kaarten en cadeaus. Verder: dat vrouwenvoetbal hot is, hebben we de afgelopen weken gemerkt. Ook de organisatoren van een voetbalclinic voor meisjes kwamen daar woensdag achter. Dit is de West Wekker.

Na een oproep van de stichting 'Een Glimlach Doet Wonderen' werd hij overspoeld met kaartjes. De 6-jarige Duncan Knoester uit Wateringen. In december vorig jaar kreeg hij te horen dat hij een neuroblastoom met uitzaaiingen had. Woensdagnacht is hij in de armen van zijn moeder overleden.Vrouwenvoetbal is sinds het EK booming, hip en hot! En dat was goed te merken tijdens de voetbalclinic die woensdagavond werd georganiseerd bij voetbalvereniging Noordwijk. Meer dan zestig meiden kwamen op de clinic af en trapten een balletje.Heeft u nou een herenfiets? 'Ja, dit is een herenfiets. Dat geneuzel over die stang. Wat een onzin. Flauwekul. Ik ben er nog nooit mee gevallen.' De herenfiets, met zijn hoge stang, is gevaarlijk voor sommige, maar niet alle verkeersgebruikers. Dat stellen jongerenorganisatie TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Als het aan deze organisaties ligt, gebruiken vaders met jonge kinderen en senioren voortaan een fiets zonder stang.Eindelijk is er een keuze gemaakt hoe de verkeersproblemen in en rond Hazerswoude-Dorp opgelost gaan worden. Meer dan tien jaar werd er gesproken over een te dure ondergrondse tunnel, een tunnelbak die het dorp in tweeën zou splitsen of een rondweg dwars door de natuur. Maar het wordt iets anders. Weer: De bewolking neemt vanmorgen snel toe en vooral later in de ochtend en 's middags valt er af en toe regen. Het wordt rond 20 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.In Leiden komt Jet door het huis van Ans waar zij een naamgenoot tegenkomt: Jet de poes! Even verderop komt Jet door het huis van Kees, hier hangen allemaal beterschapskaarten in de woonkamer. Kees blijkt onlangs behandeld te zijn aan slokdarmkanker, maar het ziet er nu gelukkig allemaal goed uit. Na weer een stukje wandelen treft Jet Kindercircus Miloco. Hier krijgen kinderen les in circustrucs die zij aan het einde van ieder seizoen opvoeren in een theater. De lijn eindigt in de prachtige Hortus Botanicus.