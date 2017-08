Paspoort in de hand? Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport voert weer actie

DEN HAAG - De marechaussee voert donderdag voor de tweede opeenvolgende dag actie op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Met onder meer uitgebreide paspoortcontroles leven ze de wet- en regelgeving strikt na.

De actiedag is woensdag zonder problemen verlopen. In de middag ontstonden er rijen bij de controle, maar de vluchten vertrokken volgens een woordvoerder op tijd. Ook vrijdag wordt nog actie gevoerd. Er wordt ook actie gevoerd op de luchthaven EindhovenDe actievoerders willen aandacht voor hun problemen met Defensie . De gesprekken over een nieuwe cao zijn sinds april vastgelopen. Het ministerie van Defensie deed toen een eindbod, dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90 procent) van de vakbondsleden.. Mochten de protesten geen vruchten afwerpen, dan dreigen de bonden de acties uit te breiden naar onder meer Schiphol.