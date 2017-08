Leidse PvdA wil beter vlaggenbeleid

Archief foto

LEIDEN - De Leidse PvdA-fractie vindt dat de vlaggen die gebruikt worden voor promotie van evenementen in Leiden niet van de gewenste kwaliteit zijn. Dat blijkt uit vragen die Gijs Holla, fractievoorzitter PvdA in Leiden heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Vaak staan de vlaggen schots en scheef, niet met elkaar in lijn en ze staan steeds op andere plekken. Bovendien worden de bakken van de vlaggenmasten veelvuldig gebruikt als prullenbak, zo stelt Gijs Holla in zijn vragen.



Andere steden hebben het volgens hem beter op orde. Zo heeft Den Haag de vlaggenmasten op vaste plekken in putten in de grond staan De vlaggen staan er zo veel beter bij. Ze staan rechtop en kunnen niet gebruikt worden als prullenbak.