Kermisattractie Chaos is alweer gesloten

NAALDWIJK - Bezoekers hebben maar zeer kort een ritje kunnen maken in kermisattractie 'Chaos'. Deze stond ruim drie weken stil na een dodelijk ongeluk met een soortgelijke attractie in Amerika en opende maandag weer. Maar woensdag ging de attractie alweer dicht.

Er zijn administratieve problemen bij de fabriek waar de attractie is gemaakt. 'Dit heeft niks met veiligheid te maken', zegt een woordvoerder van de Nederlandse Kermisbond (NKB).Eerder deze week was exploitant Toon van de Weerdt nog ontzettend blij. De Chaos kon maandag na meerdere keuringen maandag weer open op de kermis in Naaldwijk.De vreugde blijkt nu van korte duur. 'Een verlaten toestand', beschrijft bezoeker René Hogervorst het aanblik van de attractie. Hij bezocht samen met zijn kinderen woensdag de kermis, maar trof een dichte Chaos aan.Volgens de Nederlandse Kermisbond (NKB) ligt het probleem nu bij de fabriek. 'Er loopt een papieren kwestie tussen de fabriek en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die de attracties keurt.'Het is nog onduidelijk tot wanneer de attractie nu gesloten blijft. Jack Horst van het Oranjecomité in Naaldwijk heeft er in ieder geval weinig vertrouwen in: 'Het lijkt erop dat die niet meer opent op onze kermis.' De Naaldwijkse kermis duurt nog tot en met zondag.Zowel fabriek KMG en exploitant van de attractie Toon van de Weerdt waren donderdag niet bereikbaar voor commentaar.