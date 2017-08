Belastingdienst voor tonnen getild door Haagse kledingzaken

Deze Porsche werd in beslag genomen | Foto: Fiod

DEN HAAG - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag in zeven kledingwinkels en woningen in Den Haag, Oosterbeek en Nieuwegein invallen gedaan in verband met een onderzoek naar fraude met omzetbelasting.





De bedrijven hebben mogelijk over meerdere jaren te weinig omzetbelasting betaald. De fiscus is daarbij benadeeld voor 850.000 euro.



Er werd een Porsche Macan en 7000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op de administratie.