OM eist twee jaar cel tegen drugsrijder (22) die dodelijk ongeluk veroorzaakte

De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen een 22-jarige man uit Gouda die in februari van dit jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte in Waddinxveen. Ook eist de officier van justitie dat zijn rijbewijs voor vijf jaar ingetrokken wordt. Verdachte Lex E. had vijf verschillende soorten drugs gebruikt. Zijn vriend, Sebastiaan van Buren (20), zat naast hem in de auto en kwam om het leven.





Bloemen en Feyenoordvaantje



De dag na het ongeluk werden bloemen gelegd door familie en vrienden van Sebastiaan bij de boom langs de Bijerincklaan. Ook werd een Feynoordvaantje aan de boom gehangen.



Het was niet de eerste keer dat Lex E. betrokken was bij een dodelijk ongeval. 'Heel uitzonderlijk dat je hier voor de tweede keer bent voor een ongeluk met dodelijke afloop', zei de rechter.





Advocaat



Volgens de advocaat van E. heeft zijn cliënt slapeloze nachten en fysieke klachten door het ongeluk. Hij vindt niet dat er sprake is van gevaarlijk rijden alleen omdat Lex drugs had gebruikt.



De vader en het zusje van het slachtoffer kwamen ook aan het woord. Zij richtten zich tot E.: 'Ik vraag me af of je beseft wat je hebt aangericht.'

