Romy gaat met haar Omelet Loket op Jazz in de Gracht wél open: 'Dit wordt de vuurdoop'

Een omelet van 't Omelet Loket | Foto: Omelet Loket

Door het eierschandaal met de giftige stof fipronil kon De Lizer twee weken geleden niet naar haar eerste grote evenement ooit . Nu dus wel. 'Ik vind het wel spannend. Ik hoop dat men het gewoon weer aandurft', zegt ze tegen Omroep West.De Lizer had meerdere keren contact met de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over de eieren. De NVWA kwam de laatste weken geregeld met nieuwe eiercodes die niet goed zouden zijn. 'Ze zeiden nu dat er geen nieuwe codes meer komen. Het is duidelijk welke eieren je wel en niet moet eten. Ik heb nu goede eieren.'De klanten van de Haagse onderneemster krijgen geen 'gewone' omelet voorgeschoteld. 'Ik heb bijvoorbeeld de 'gekke geit' met geitenkaas, rucola, walnoten, honing en zeezout en de 'hippie kippie'. Dat is een omelet met pulled chicken, ijsbergsla, paprika en mangosaus.'De vraag is dus even of de mensen de problemen met eieren naast zich neerleggen en gewoon in de rij bij 't Omelet Loket gaan staan. De Lizer gaat ervoor: 'Dit wordt de vuurdoop. Je hebt een droom en die streef je na. Als je in angst leeft, wordt het heel zwaar.'Helaas voor De Lizer is het weer donderdag niet zo goed. 'Ach, we zijn wel wat gewend, hoor', zegt ze daarover. 'Van een beetje miezer lig ik niet wakker. We hebben een overkapping zodat mensen toch droog kunnen zitten.'