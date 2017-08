Eerste beelden: een kus en een traan tijdens sprookjeshuwelijk Dennis uit Lisse met zijn prinses

LISSE - Het lijkt net een film: Dennis Verbaas uit Lisse trouwde maandag met zijn Maleisische prinses Tunku Aminah. Donderdag zijn de eerste videobeelden van het sprookjeshuwelijk vrijgegeven door het persbureau van de sultan.

Eerder werden al foto's vrijgegeven. Nu zien we voor het eerst bewegende beelden. De hele traditionele ceremonie is vastgelegd, van het ja-woord tot de bruidstaarten. Ook is te zien hoe de kersverse bruid tranen van geluk wegpinkt en hoe Dennis zijn vrouw een kus geeft.Het voormalig fotomodel en ex-voetballer van FC Lisse leerde zijn prinses kennen in een lokale bar in Maleisië.