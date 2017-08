Verdachten brandstichting RKDEO voor de rechter

DEN HAAG - Vier verdachten die tijdens de jaarwisseling brand zouden hebben gesticht bij sportvereniging RKDEO in Nootdorp staan donderdag voor de rechter. Het gaat om vier mannen tussen de 17 en 19 jaar. Het clubgebouw van RKDEO liep grote schade op door de brand.

De brand in het gebouw aan de Sportparkweg in Nootdorp werd op 1 januari rond 00.35 uur ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade was enorm . Het clubgebouw kon niet meer gebruikt worden Direct na de brand vermoedden agenten al dat er opzet in het spel was. Uit onderzoek bleek dat een brandbom de oorzaak van de brand was. Vijf verdachten werden in februari aangehouden . De rechtszaak is achter gesloten deuren, omdat twee verdachten minderjarig zijn.