Hagenaar in België aangehouden na achtervolging

DEN HAAG - Een Hagenaar wordt ervan verdacht een ramkraak te hebben gepleegd op een casino in Sluis, een plaats in Zeeland. Na een achtervolging werd de 41-jarige man aangehouden in België.

De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag om 3.40 uur een melding van een inbraak op een casino. Daarbij zou een auto de gevel geramd hebben. Dankzij een getuige kon de politie de achtervolging inzetten op de N46 richting Antwerpen. De achtervolging eindigde over de grens in België, nadat de agenten de man hadden klemgereden.In de wagen bleek de vermoedelijke buit van de ramkraak te liggen. Het voertuig is in beslag genomen. Omdat de verdachte in België werd aangehouden is hij overgedragen aan de Belgische politie.