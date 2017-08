Parkeerbon gekregen in Leiden? Je hoeft mogelijk niet te betalen

LEIDEN - Parkeerboetes die de afgelopen zes weken zijn uitgeschreven in Leiden, zijn mogelijk ongeldig. Volgens het AD kan er bezwaar gemaakt worden tegen de boetes omdat ze niet uitgeschreven hadden mogen worden na een interne reorganisatie bij de gemeente.

Het Gerechtshof in Den Haag bepaalde eind vorige maand dat een automobilist zijn parkeerboete niet hoefde te betalen. Volgens de rechter kan de gemeente Leiden niet bewijzen dat de ambtenaar na een reorganisatie in januari 2015 bevoegd was de naheffing uit te schrijven. Het Hof vernietigde daarom de naheffingsaanslag.De termijn om in beroep te gaan tegen de naheffingsaanslag is zes weken . Dus tegen boetes die langer dan zes weken geleden zijn uitgeschreven kan niet meer in beroep worden gegaan. De gemeente Leiden komt later donderdag met een reactie. Dan zal blijken of de naheffingsaanslag de laatste zes weken inderdaad ten onrechte is uitgeschreven.