Krakers uit Leiden niet verder vervolgd

DEN HAAG - Zeven krakers die eind januari 2013 aangehouden werden bij de ontruiming van een kraakpand aan de Rooseveltstraat in Leiden worden niet vervolgd. Dat heeft de rechter donderdag beslist. De rechter vond dat de zaak te lang had geduurd en besloot daarom niet te vervolgen.

De verdachten moesten al eerder in de rechtbank verschijnen. Maar omdat bij de vorige zitting niks was vastgelegd over de verdere gang van zaken, zou de zaak mogelijk weer uitgesteld moeten worden. De rechter vond dat niet wenselijk en zag daarom af van verdere vervolging.De acht andere verdachten in deze zaak zouden eventueel ook nog vervolgd kunnen worden.De groep kraakte op 30 januari 2013 het pand van het voormalige Leidsch Dagblad. Dat stond al leeg sinds 2009. De politie besloot daarop de volgende dag gelijk het pand te ontruimen. Daarbij werden vijftien mensen, in de leeftijd van 19 tot 43 jaar, aangehouden.