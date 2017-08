Drievliet: bezoekers niet bang voor attractie na dodelijk ongeluk in VS

DEN HAAG - Bezoekers van Familiepark Drievliet laten de attractie Nautilus niet links liggen. Dat vertelt directeur Jos Faaij aan Omroep West. De attractie stond enkele weken stil na een dodelijk ongeluk in de Verenigde Staten met een soortgelijke attractie.

Bij het ongeluk in het Amerikaanse Columbus kwam één persoon om het leven. De attractie in het Haagse pretpark is van dezelfde fabrikant. Drievliet sloot de Nautilus daarom uit voorzorg. Na een uitgebreide keuring door de fabrikant ging de attractie vorige week vrijdag weer open voor het publiek Faaij zei toen tegen Omroep West dat hij zich eerder wel afvroeg of mensen nog wel in de attractie zouden willen . Maar nu de attractie enkele dagen open is, zegt hij er niets van te merken. 'De Nautilus draait als vanouds en mensen gaan er gewoon in. Ik denk dat bezoekers vertrouwen hebben in de attractie, omdat er in Nederland beter wordt gecontroleerd.'Drievliet zit middenin het hoogseizoen. Het pretpark riep bezoekers woensdag zelfs op om niet meer naar het park te komen omdat het zo druk was. 'Het was uitgelezen pretparkweer', licht Faaij toe. 'Het is vandaag ook gezellig druk, maar niet zoals gisteren.'