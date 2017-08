Taiwan in de ban van 'onze' sexy waterpoloërs

REEUWIJK - Een foto van het Nederlands waterpoloteam, gemaakt door bondscoach Robin van Galen, is viral gegaan in Taiwan. De 'sexy foto' van de mannen zorgde binnen een paar uur voor uitverkochte wedstrijden.

De foto met onder meer Reeuwijker Kjeld Veenhuis doet het goed op social media. Het kiekje is ook in verschillende Taiwanese kranten terug te vinden. Ook kwam er een tv-ploeg van de nationale televisie langs. De beelden werden live uitgezonden voor een miljoenenpubliek.Bondscoach Van Galen spreekt uitgelaten op Twitter over de aandacht: 'Men snapt niets van waterpolo, maar deze 'positieve hype' is slechts ontstaan door één sexy foto van strakke mannen in te kleine onderbroeken.'De ploeg is in het Aziatische land voor het grootse sportevenement Universiade. Op dit evenement komen 11.000 atleten af uit 185 landen. Het team probeert zich niet te veel te laten afleiden door alle aandacht. Van Galen: 'Het valt mee hoor. We schermen de boel wel een beetje af. We komen immers voor het waterpolo.'Van Galen heeft jarenlang de Goudse club GZC Donk getraind. Hij won daar meerdere nationale titels met zowel het vrouwen- als herenteam. In 2008 won Van Galen met zijn vrouwenteam goud op de Olympische Spelen. Dat jaar won hij ook de individuele prijzen Beste Nederlandse Coach op de Olympische Spelen en Nederlands Sportcoach van het Jaar.