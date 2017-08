Mannen uit Rijswijk en Den Haag lichten bedrijven voor miljoenen op

DEN HAAG - De politie heeft deze week twee mannen uit Den Haag en Rijswijk aangehouden die bedrijven voor miljoenen euro's zouden hebben opgelicht.

De 36-jarige Hagenaar en de 42-jarige Rijswijker zouden voor kapitalen aan goederen hebben besteld bij voornamelijk computerbedrijven. Ze deden de bestellingen uit naam van gerenommeerde bedrijven en betaalden uiteindelijk niet voor de geleverde waren.De politie kwam het duo op het spoor na een tip van een bedrijf dat door de twee was benaderd. De onderneming vertrouwde de zaak niet en schakelde de politie in.Volgens de politie is met de aanhoudingen een megazwendel voorkomen. De mannen wilden een tweetal bedrijven voor een bedrag van 25 miljoen euro oplichten. Ze zouden eerder met de bestellingen al voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt.Bij de aanhoudingen werden er ook huiszoekingen gedaan in panden in Den Haag, Rijswijk en Oegstgeest. De politie nam daarbij onder andere laptops, telefoons en een groot geldbedrag in beslag.