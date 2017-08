SASSENHEIM - De Kaagbrug tussen Sassenheim en Kaag op de A44 heeft donderdag weer enige tijd opengestaan. In beide richtingen ontstonden files doordat de brug niet meer dicht wilde. De Verkeersinformatiedienst meldde een 'grote vertraging' voor de automobilisten.

De brug heeft vaker last van storingen. Eind juli kampte de brug met drie storingen in 24 uur . De beweegbare Kaagbrug ligt over de Ringvaart om de Haarlemmermeer, op de grens tussen Noord- en Zuid-Holland.Er zijn al jaren problemen met de brug als die weer eens 'weigert' te sluiten. De snelweg A44 is een belangrijke verbindingsweg tussen Amsterdam en Den Haag.