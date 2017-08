Ook Leidschendam-Voorburg wil aandelen Eneco kwijt

DEN HAAG - De gemeente Leidschendam-Voorburg wil af van de aandelen Eneco. Dat schrijft het college. De gemeente ziet 'geen doorslaggevend publiek belang' in het behouden van de aandelen.

De gemeente bezit 3,44 procent van de aandelen van het bedrijf. In totaal is het bedrijf in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Den Haag zei al eerder de aandelen te willen verkopen. De stad heeft 16,55 procent van de aandelen in handen. Ook Rotterdam wil de aandelen kwijt. Die stad heeft 32 procent van de aandelen.Als een meerderheid van de aandeelhouders vervolgens vóór een verkoop is dan wordt Eneco na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar definitief in de etalage gezet.De belangrijkste reden om te stoppen als aandeelhouder is voor de gemeente Leidschendam-Voorburg de splitsing van het bedrijf in een energie- en netwerkbedrijf. Dat gebeurde op 31 januari 2017. 'Dit is voor de gemeentelijke aandeelhouders aanleiding om de voor- en nadelen opnieuw te bezien.'Volgens de gemeente merken inwoners niets van de verkoop. 'Het publiek belang van levering van gas en elektriciteit is wettelijk geborgd en wordt door verkoop niet geschaad. Voor het realiseren van een duurzame warmtevoorziening is aandeelhouderschap ook niet nodig.'