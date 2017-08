Om 18.00 uur: het Omroep West verkiezingsdebat, waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen over?

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - Wat is het grote thema van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018? Deze vraag stellen wij donderdagavond aan vijf Haagse lijsttrekkers in een debat in Studio Haagsche Bluf op Radio West. De uitzending is van 18.00 uur tot 19.00 uur. Het is de aftrap van het nieuwe politieke seizoen dat komende maandag begint.

Nog zeven maanden en dan gaat Nederland weer naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. De gemeenteraden maken zich dus op voor een periode van campagne voeren. Een politiek interessante tijd die wij bij Omroep West alvast voorbeschouwen met vijf Haagse hoofdrolspelers.



De lijsttrekkers die meedoen zijn Robert van Asten (D66), Martijn Balster (PvdA), Boudewijn Revis (VVD), Karsten Klein (CDA) en Richard de Mos (Groep de Mos).