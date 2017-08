Celstraffen tot acht maanden geëist tegen verdachten brandstichting RKDEO

DEN HAAG - Tegen de vier jonge mannen die verdacht worden van brandstichting bij voetbalclub RKDEO in Nootdorp tijdens de jaarwisseling zijn donderdag celstraffen geëist tot 8 maanden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De vier, tussen de 17 en 21 jaar oud, stonden donderdag voor de rechter.

RKDEO werd twee jaar op rij getroffen door brandstichting. Tijdens de vorige jaarwisseling beschadigden vandalen het kunstgrasveld. De afgelopen jaar jaarwisseling was het clubhuis doelwit.Het gebouw van RKDEO liep grote schade op door de brand. Het clubgebouw kon niet meer gebruikt worden. De politie vermoedde al snel dat het brandstichting de oorzaak was. Uit onderzoek bleek dat het vuur was ontstaan door een brandbom, gemaakt van een stuk zwaar vuurwerk en een fles benzine.Het Openbaar Ministerie vindt de zaak zo ernstig dat zij donderdag celstraffen eiste. 'Er is echt een ravage aangericht. Het gaat om een clubhuis waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Het heeft een hele grote impact gehad op de club', aldus officier van justitie Laurien van Haeringen. Het OM houdt er rekening mee dat wraak na een ruzie het motief van mannen was.Tegen de verdachte van 17 werd 240 dagen jeugddetentie geëist waarvan 120 voorwaardelijk. Daarnaast werd ook een werkstraf geëist van 120 uur. De 18-jarige hoorde 163 dagen jeugddetentie eisen waarvan 120 voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. Tegen de 20-jarige, die het OM ziet als medeplichtig, werd ook 240 dagen jeugddetentie geëist waarvan 76 voorwaardelijk. De vierde verdachte, een man van 21 hoorde 220 dagen cel waarvan 129 voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur eisen.Na een oproep in het opsporingsprogramma Team West en Opsporing Verzocht werden in februari aangehouden vijf verdachten aangehouden. Bij RKDEO is de verbouwing van het clubhuis inmiddels in volle gang. Het dak, de gevel en vloer zijn vernieuwd. De club hoopt volgende week, bij het opening van het nieuwe seizoen weer open te gaan. Niet alles zal dan waarschijnlijk klaar zijn. Zo moet er nog behangen worden en staat er nog geen bar in het complex.