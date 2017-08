OM: zaken tegen IS-strijders moeten ook doorgaan bij afwezigheid verdachten

REGIO - Tien mannen die worden verdacht van deelname aan de gewapende strijd van de terroristische organisatie Islamitische Staat, moeten zich volgende maand in de Rotterdamse rechtbank melden. Onder hen zijn Saryas Noori A. (28), Ahmet P. (29) en Turgay Y. (29) uit Delft en Abdulrahman S. (18) uit Gouda.

De kans is klein dat ze daar ook echt verschijnen, omdat alle verdachten geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben en zich waarschijnlijk in het jihadistische strijdgebied in Syrië of Irak bevinden.Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de strafzaken ook bij afwezigheid van de verdachten gewoon doorgaan. De zittingsdatum is 12 september. Het gaat op één zaak na om een zogenoemde regiezitting, waarop onderzoekswensen worden besproken.Het is bekend dat de mannen uit Nederland zijn vertrokken om deel te nemen aan de gewapende strijd van IS. Het OM wil met de berechting niet wachten tot zij terugkeren naar Nederland.'Bovendien worden risico’s met mogelijke terugkeerders uit het strijdgebied verkleind wanneer zij zijn veroordeeld. Zij kunnen dan bij terugkeer onmiddellijk worden aangehouden om de hun opgelegde straf uit te zitten', staat in de motivering om de strafzaken nu al te laten plaatsvinden.