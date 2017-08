Wordt een Westlandse de nieuwe boswachter van Texel?

DEN HAAG - Heleen Verduijn heeft een grote droom: boswachter worden. Om die droom te verwezenlijken, doet de Naaldwijkse mee aan het programma 'Boswachter gezocht' van SBS6. 'Als boerendochter heb ik altijd veel interesse in de natuur gehad en dan past boswachter daar heel goed bij', zegt Verduijn.

Het programma zoekt een boswachter voor Texel. De opnames zijn achter de rug en dus kan ze al vertellen waar een boswachter aan moet voldoen. 'Handhaving, beheer, het is heel veelzijdig.'Eventueel verhuizen van het Westland naar Texel vindt Verduijn geen probleem. 'Dat was ook een voorwaarde. Ik heb wel een mooi huis hier, maar die hebben ze op Texel ook. Mijn man gaat gelijk mee en mijn kinderen blijven lekker hier.'Een tweekoppige jury beoordeelt de kandidaten op verschillende opdrachten, waarbij per aflevering telkens iemand afvalt. Op vrijdagavond 1 september om 21.30 uur is op SBS6 de eerste aflevering.