CDA Eindhoven is boos op Madurodam: stad niet vertegenwoordigd

Het Evoluon in Eindhoven zou een optie kunnen zijn voor Madurodam | Foto: ANP

DEN HAAG - Het CDA in Eindhoven is kwaad op Madurodam. Er staan namelijk geen ‘iconische gebouwen’ uit Zuidoost Brabant in de miniatuurstad, zegt raadslid Christo Weijs. Het raadslid zegt dat het nietalleen om de stad Eindhoven gaat, maar meer om de 'Brainport' zoals hij de regio noemt.

‘Er zijn echt iconische gebouwen die daar zouden kunnen staan’, zegt Weijs. Te denken valt aan het UFO-achtige gebouw Evoluon dat ooit als cadeau van de inwoners van Eindhoven werd geschonken aan Philips toen het bedrijf 75 jaar bestond. Iets moderner is ASML. Dat bedrijf heeft een enorm complex in Veldhoven, vlakbij de grens van Eindhoven.



Maar er is meer. 'Waarom vind je niets terug van DAF', vraag het raadslid zich af. 'En het voormalige Philipscomplex Strijp S waar nu allerlei kleine bedrijfjes zitten en mensen kunnen wonen, is een voorbeeld van hoe je innovatief omgaat met gebouwen en complexen.'



Station ook al weg



Lang geleden stond er een model van het NS-station in de kleine stad. Maar die is weggehaald toen het gebouw in Eindhoven een flinke opknapbeurt kreeg. En ook het Evoluon stond er ooit, maar het miniatuur was zo versleten dat het is verdwenen.



De Christendemocraten zijn niet zelf in de telefoon gekropen om hun beklag te doen bij de miniatuurstad. 'Dat laten wij over aan het gemeentebestuur van Eindhoven'. Het CDA wil dat het college Madurodam een aanbod doet voor 'een bij ons DNA passende presentatie'.



Makkelijker kijken naar Randstad



Het Eindhovense raadslid moet even nadenken over de vraag hoe het komt dat Eindhoven zo slecht vertegenwoordigd is in Madurodam. Wat schoorvoetend komt dan het antwoord: 'Ik denk toch dat ze iets makkelijker kijken naar de Randstad en minder naar andere gebieden’.



Madurodam lijkt het met die visie niet eens. Een woordvoerder laat weten dat het miniatuurgedeelte van Madurodam sinds de oprichting in 1952 een 'natuurlijke evolutie' kent. Het is daarom moeilijk aan te geven, zegt de woordvoerder, waarom bepaalde gebouwen er wel staan of juist niet (meer).



Eindhoven verdient beter





Maar goed nieuws heeft de woordvoerder ook. 'Op dit moment transformeert Madurodam zich tot een themapark dat de hoogtepunten en de grote verhalen van Nederland vertelt.' En daar verdient Eindhoven ook een plekje, zegt ze. 'Brainport is in die zin een goed voorbeeld en staat op onze wensenlijst: het staat symbool voor de Nederlandse innovatiekracht, en vertelt daarmee een mooi verhaal over het hedendaagse Nederland.'