Arjen Kapteijns beoogd lijsttrekker van GroenLinks Den Haag

Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Den Haag. (Foto: GroenLinks)

DEN HAAG - Arjen Kapteijns is door het afdelingsbestuur voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks in Den Haag. Kapteijns is de enige kandidaat. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar.

Kapteijns volgde Inge Vianen in 2015 op als fractievoorzitter van GroenLinks Den Haag en is sinds 2011 gemeenteraadslid.



Arjen Kapteijns ziet de voordracht als een grote eer. Kapteijns: 'We gaan knokken voor een groenere stad waar iedereen zich thuis voelt en eerlijke kansen krijgt.'



Effectief politicus



Bestuursvoorzitter Kees Verhaar is blij met de keuze voor Kapteijns als beoogd lijsttrekker: 'Arjen Kapteijns is een zeer effectief politicus met visie en stevige ervaring. Hij kent Den Haag goed en weet precies wat er speelt, zowel binnen als buiten het stadhuis.'



In september stemmen de Haagse leden van GroenLinks formeel over de voordracht van Kapteijns.