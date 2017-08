Vrouw gewond na val van balkon

Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een vrouw uit Zoetermeer is donderdagavond van een balkon gevallen. Volgens de politie probeerde ze via dat balkon naar het balkon ernaast te klimmen. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.







Waarom de vrouw naar het naastgelegen balkon probeerde te klimmen, is nog niet bekend. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.