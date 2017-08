Hagenaar in Barcelona: kogels vlogen langs mijn hoofd

DEN HAAG - ‘Ik sta nu op straat en probeer naar mijn hotel te komen, maar alle straten zijn afgesloten’, Hagenaar Edwin van Splunter was donderdagmiddag in een zijstraat van de Ramblas in Barcelona op het moment dat een bestelbusje inreed op winkelend publiek. 'Ik hoorde gegil en toen ik ging kijken vlogen kogels langs me heen en sloegen in een muur.'

Van Splunter is een midweek op vakantie in de Spaanse stad. 'Een cadeautje van mijn vrouw die zelf geen vakantie meer had. Vanmiddag was ik nog in het stadion Camp Nou. Ik wilde nog even de stad in om wat cadeautjes kopen en dan gebeurt dit.'Hij is enorm geschrokken. 'Ik ben gaan rennen en vluchtte een winkel in, de rolluiken kwamen meteen achter mij naar beneden,' zegt hij. 'Na een minuut of tien gingen ze weer open en ben ik naar buiten gegaan, maar je kon geen kant op. Ik heb een tijdje tegen een muur aangeplakt gestaan toen ik een hand zag die me wenkte. Daar ben ik heengegaan. Het was het restaurantje Santa Anna, daar heb ik een hele tijd geschuild.' Hoe lang weet Van Splunter niet meer. 'Je verliest echt elk besef van tijd.'In het restaurantje kan hij op internet om zijn familie in Nederland te laten weten dat alles met hem goed is, normaal bellen was onmogelijk. Wat er precies aan de hand is weet hij dan nog nauwelijks. 'Je krijgt bijna geen informatie. De politie is enorm gespannen. Natuurlijk praten we hier met elkaar. De mensen zijn verbijsterd dat dit in hun stad gebeurt.'Van Splunter heeft nog even gekeken of hij donderdag nog terug naar huis kon, maar dat lukte echt niet. Daarom pakt hij vrijdag zijn 'normale' vlucht. 'Uitgerekend over Boekarest omdat dat goedkoper was. Nu vind ik het echt heel vervelend dat ik niet rechtstreeks kan vliegen.'Als we hem spreken cirkelt boven hem een politiehelikopter en de omgeving is volledig afgegrendeld. Edwin van Splunter gaat proberen naar zijn hotel te komen. 'En dan morgen heel vroeg naar het vliegveld want de beveiliging zal wel enorm zijn opgeschroefd.' Vrijdagavond om even voor zeven uur zet hij dan weer voet op vaderlandse bodem en is hij weer thuis.