Haagse lijsttrekkers hopen op positieve campagne

Presentatoren Tjeerd Spoor en Lot van Bree met politici Martijn Balster (PvdA) en Boudewijn Revis (VVD) Politici Richard de Mos (Groep de Mos) en Karsten Klein (CDA) Politici Martijn Balster (PvdA), Boudewijn Revis (VVD) en Robert van Asten (D66)

DEN HAAG - De toon van de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zou positief moeten zijn. Dat is de conclusie van de lijsttrekkers van vijf lokale partijen die in Studio Haagsche Bluf op Radio West met elkaar in debat gingen.

Komende maandag start het nieuwe politieke seizoen met in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Met het debat werd alvast de aftrap gegeven voor deze verkiezingen op 21 maart.



'Als je kijkt naar hoe debatten nu worden gevoerd: Het is dan vaak het een of het ander', zegt Karsten Klein (CDA). 'Je bent een fascist als niemand meer het land in mag. Of je bent een theedrinkende allochtonenknuffelaar als je meer open moet staan voor die groep. Dat vind ik niet goed.'



Maar vanwege een felle discussie tussen Klein en PvdA’er Balster wordt de CDA’er zelf ook op de vingers getikt door Boudewijn Revis (VVD). Klein en PvdA’er Balster vliegen elkaar in de haren over de zorg. Balster verwijt Klein dat hij als wethouder te weinig gedaan heeft aan de papieren rompslomp waardoor de zorg ontoegankelijk was. Klein verwijt Balster op zijn beurt dat de landelijke PvdA verantwoordelijk was voor de bezuiniging in de zorg. Klein noemt Balster daarom 'de pyromaan die nu de brandweer de schuld geeft dat het vuur nog steeds aan is.' Balster vindt die opmerking ‘onbestaandbaar’.



Boudewijn Revis wordt een beetje verdrietig van de discussie. 'Hier zie je dat gekissebis en ik heb helemaal geen zin om daar zeven maanden lang mee bezig te zijn. We kunnen beter laten zien wat er allemaal goed gaat in de stad.'



Toch komt het goed, denkt Martijn Balster. 'Ik denk dat we heel goed positief kunnen zijn en dat ook laten zien in de debatten die we voeren. Maar we mogen elkaar wel inhoudelijk bestrijden.'



Groep de Mos in het college?



Waar we Richard de Mos kennen als felle debatteerder en uitdager van het college, was De Mos nu gematigder. Hij geeft verschillende complimenten aan het huidige stadsbestuur. Aan Pauline Krikke over hoe ze de situatie met imam Fawaz aan had gepakt, aan wethouder Karsten Klein voor zijn economiebeleid. En ook de roep om positiviteit van Boudewijn Revis kan op een compliment rekenen. Groep de Mos lijkt zo een plekje in het college te willen veroveren. Zien de andere partijen het zitten? Boudewijn Revis: 'Het is belangrijk dat we met elkaar het gesprek aan gaan, maar het is ook belangrijk dat je laat zien dat je resultaten kan bereiken. Dat je niet alleen langs de zijlijn staat te roepen.' Karsten Klein is het met Revis eens. 'Op bepaalde onderwerpen moet hij nog kleur bekennen waar hij precies staat. Want met gezellige praatjes hier aan tafel komen we er niet.'



Robert van Asten denkt dat een samenwerking met Groep de Mos lastig wordt. 'Als je kijkt naar de statushouders, denk ik dat we een heel ander verhaal hebben dan Groep de Mos, dus dat zal heel lastig zijn.' Volgens Martijn Balster is de houding van de partij wel veranderd. 'Ik hoop dat met de komst van Rachid Guernaoui De Mos wat naar links opschuift.' De Mos grapt dat als de PvdA nog zetels overhoudt, ze best zaken kunnen doen.