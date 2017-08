Gouden Mandy van den Berg gehuldigd in Naaldwijk

Mandy van den Berg viert feest op het podium (Foto: Herman Nanninga) Mandy van den Berg toegesproken door burgemeester Van der Tak (Foto: Herman Nanninga)

NAALDWIJK - Mandy van den Berg, de aanvoerder van de Oranje voetbalvrouwen, is in haar eigen dorp Naaldwijk gehuldigd voor het behalen van het Europees Kampioenschap.

Op een afgeladen Wilhelminaplein in Naaldwijk kreeg de 26-jarige Van den Berg een heldenontvangst. Op het podium werd 'Gouden Mandy' eerst toegesproken door de burgemeester van Westland Sjaak van der Tak, waarna het feest echt losbarstte.



'Zo mooi, zo warm'



Van den Berg was onder de indruk van het feest in Naaldwijk. 'Ik moest heel erg mijn best doen om mijn emoties een beetje onder controle te houden. Als je al die Naalwijkers ziet die hier zijn gekomen om mij te huldigen, ja dat is zo mooi, zo warm', aldus Van den Berg



Komende zaterdagmiddag wacht de Monsterse bondscoach Sarina Wiegman een huldiging op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Zij wordt die middag om 16.00 uur in het zonnetje gezet.