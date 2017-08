West Wekker: Hagenaar bij aanslag Barcelona en huldiging Mandy van den Berg

REGIO - Goedemorgen! De Haagse Edwin van Splunter maakte de aanslag in Barcelona van gister, van wel heel dichtbij mee. Dit en meer lees je in de West Wekker van vrijdag 18 augustus.

1. Hagenaar in Barcelona: kogels vlogen langs mijn hoofd Edwin van Splunter uit Den Haag bevond zich in een zijstraat van de Ramblas in Barcelona, toen door de straat een bestelbusje inreed op winkelend publiek. 'Je verliest echt elk besef van tijd.'2. Haagse Lijsttrekkers hopen op positieve campagne Vijf lokale lijsttrekkers gingen met elkaar in debat in Studio Haagse Bluf op Radio West. Hiermee werd vast de aftrap gegeven voor de verkiezingen op 21 maart.3. Celstraffen tot acht maanden geëist tegen verdachten brandstichting RKDEO Na de brand die het clubhuis van de voetbalclub RKDEO tijdens de jaarwisseling verwoeste, zijn tegen de vier jonge verdachten nu celstraffen geëist tot acht maanden.4. Gouden Mandy van den Berg gehuldigd in Naaldwijk De Naaldwijkse Mandy van den Berg werd in haar dorp als een held ontvangen. Op een afgeladen Wilhelminaplein in Naaldwijk werd ze gehuldigd voor het behalen van het Europees Kampioenschap.In de ochtend zijn er enkele buien, maar het wordt snel droger weer met meer zon. Het wordt rond een graad of 21 bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.