Joop Zoetemelk opent 'eigen' tuin voor vakbeurs Plantarium

Joop Zoetemelk 'doopt' zijn tuin (Beeld: Omroep West) Racefiets in de tuin van Joop Zoetemelk (Beeld: Omroep West) Jan-Willem Griep (Plantarium), Joop Zoetemelk en Peter Zaal (Tuinarchitect) (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Er is een wielerronde naar hem vernoemd, een roos, een orchidee, en gisteren kon wielerlegende Joop Zoetemelk zijn eigen tuin openen. Op de vakbeurs voor de boomkwekerij, Plantarium, in Hazerswoude-Dorp zijn in totaal acht tuinen te bewonderen die zijn geïnspireerd op beroemde mensen.

Onder meer Walt Disney, Mozart en Anne Frank hebben als inspiratie gediend voor een team van vier tuinarchitecten. Zij hebben tuinen ontworpen van honderd vierkante meter. De Joop Zoetemelk-tuin heeft als thema 'eenvoud'. 'Dat is omdat hij, ondanks al zijn successen, toch gewoon is gebleven, en houdt van de eenvoud van het leven,' zo vertelt Peter Zaal, de ontwerper van de tuin.



'Het is zo leuk om een tuin te koppelen aan een persoon,' aldus Zaal, 'wij vinden het interessant om te begrijpen wat voor mensen dat zijn en dat te vertalen in een tuin, zodat je een tuin krijgt die bij je past.'





'Mijn hele leven'



Dat is bij Joop Zoetemelk in elk geval gelukt. 'Ik zie mijn hele leven hier in. Van het groen van mijn jeugd naar de op de wand geschilderde Alpen waar ik in de Tour gereden heb, de gele bloemen die het geel van de Tour laten zien.'



Gele bloemen lijken de enige logische keuze voor de laatste Nederlander die de Tour heeft gewonnen. 'Hmm, regenboogkleuren hadden ook gekund,' zegt Zoetemelk, verwijzend naar zijn wereldkampioenschap van 1985.



Nog steeds op de fiets



Op het houten kronkelpad door de tuin is een deel van Zoetemelks overwinningen geschreven, tegen een knotwilg staat een rode racefiets van TI Raleigh, de sponsor van de succesvolle ploeg van ploegleider Peter Post, waar Zoetemelk deel van uitmaakte toen hij de Tour de France won in 1980.



'Ik fiets nog steeds,' vertelt Zoetemelk. 'Geen 200 kilometer meer hoor, maar twee drie uurtjes rustig rijden. Ik woon in een rustig stukje van Frankrijk. Kan ik om me heen kijken, kom ik eens een ree tegen, of een wild zwijn, of een fazant, dus ik verveel me niet als ik op de fiets zit.'



Plantarium woensdag van start



De andere zeven tuinen worden op 23 augustus geopend als Plantarium van start gaat. De vakbeurs is de eerste dagen voor boomkwekers en handelaren, maar op zaterdag 26 augustus is de publieksdag. 'Dat is zo leuk,' aldus voorzitter Jan-Willem Griep van de beurs, 'voor consumenten én voor de kwekers, die rechtstreeks contact hebben met klanten.'



'De beurs is bedoeld om de laatste trends te laten zien, en om te laten zien wat Boskoop te bieden heeft,' zegt Griep. De beurs verwacht handelaren en kwekers uit heel Europa, de VS en Israël. En op zaterdag dus de mensen uit de buurt.