IN BEELD: Jazz in de Gracht

Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Drijvende podia met Jazz, Soul, Funk en hier en daar wat Blues, het is Jazz in de Gracht in Den Haag. Donderdag zijn ze van start gegaan. De weersverwachting van komend weekend is niet ideaal: Veel regen, maar dat doet niet af aan de gezelligheid. Tot en met 19 augustus kun je de muzikanten aan het water bezoeken.