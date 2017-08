Betere beveiliging publieke tribune Tweede Kamer

Plenaire zaal van de Tweede Kamer.

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft een cruciaal veiligheidslek gedicht. Niet alleen bezoekers op de publieke tribune, maar ook de politici kunnen met een druk op de knop beschermd worden, aldus De Telegraaf. De grote vergaderzaal verandert dan in een vesting.

De maatregel is uitgevoerd tijdens het zomerreces. Mochten er terroristen binnendringen, dan kunnen toegangsdeuren naar de publieke tribune op afstand worden gesloten. De deuren zijn de afgelopen weken voorzien van dik, kogelwerend matglas.



Daarmee zijn niet alleen de belangstellenden op de publieke tribune beschermd, maar ook de Kamerleden, bewindslieden en parlementair personeel in de plenaire zaal een verdieping lager. De toegang naar de grote vergaderzaal via de publieke tribune gold als een kwetsbaar veiligheidslek.