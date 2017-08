Vader Brian H. vrijgesproken van doodschudden baby Jayden

DEN HAAG - Brian H. heeft geen schuld aan de dood van zijn vijf weken oude zoontje Jayden in januari 2012. Het Gerechtshof sprak hem vrijdag vrij.

Het jongetje overleed aan de gevolgen van schedelbreuk en hersenletsel. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was H. daarvoor verantwoordelijk. Maar de 49-jarige Hagenaar heeft dat altijd ontkend. Een rechtbank sprak hem in 2016 vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM eiste in hoger beroep drie jaar cel.Vlak nadat H. zijn zoontje had gevoed, werd het jongetje slap. Brian H. en zijn vrouw belde met 112. In het ziekenhuis hoorden de ouders dat het jongetje hersendood was, niet lang daarna overleed baby Jayden.Volgens het OM had H. het jongetje zo hard geschud dat hij daaraan was overleden. Ook zei de aanklager dat de dood van de baby geen opzet was, maar was er bij H. sprake van onmacht. 'Het zou kunnen zijn dat het ging om slaapgebrek misschien was het overbelasting', zei de advocaat-generaal tijdens het proces.De advocaat liet tijdens het proces deskundigen aan het woord die verklaarden dat het letsel van baby Jayden ook eerder opgelopen kon zijn, bijvoorbeeld tijdens de bevalling. Hij vroeg dan ook vrijspraak voor H. 'Dit is het grootste verlies dat de familie ooit heeft meegemaakt, daarvoor veroordeeld worden, maakt het drama compleet', aldus de advocaat.