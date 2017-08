Voorbeschouwing AZ - ADO Den Haag: Wilfried Kanon start direct in de basisopstelling

DEN HAAG - Wilfried Kanon staat bij ADO Den Haag aankomende zaterdag tegen AZ direct vanaf de aftrap in het veld. De Ivoriaan tekende deze week na lang wachten op goedkeuring van het UWV en IND een nieuw vijfjarig contract bij ADO Den Haag. 'Hij is fit en we kijken ook naar de tegenstander. Hij moet er staan tegen Wout Weghorst', aldus trainer Fons Groenendijk.

Naast een basisplaats voor Kanon is er ook een startplek voor Melvyn Lorenzen. De buitenspeler vervangt Edouard Duplan aan de linkerkant. Derde doelman Joe van der Sar zit ook bij de selectie, omdat Tim Coremans eerder deze week een bal tegen zijn gezicht kreeg en daardoor niet okselfris is.'AZ is een ploeg die goed voetbal kan spelen. Ik heb ze ook gezien tegen PSV. Zij zullen tegen ADO het spel willen maken. Ik denk dat wij met name in de omschakeling onze wapens hebben. Daar zullen we gebruik van maken. We zullen compact spelen en AZ pijn doen in de omschakeling.'In maart van dit jaar stonden beide ploegen nog tegenover elkaar. AZ won destijds vrij eenvoudig met 4-0 van ADO Den Haag.De laatste keer dat ADO Den Haag in Alkmaar wist te winnen was in het seizoen 2015/2016. Het enige doelpunt werd gemaakt door Danny Bakker.De wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook Twitter en Instagram is de wedstrijd te volgen.