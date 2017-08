Duizenden parkeerbonnen in Leiden moeten toch betaald worden

LEIDEN - De ruim 2400 automobilisten die de afgelopen zes weken een parkeerboete in Leiden hebben gekregen, kunnen geen bezwaar maken op grond van een uitspraak van het gerechtshof. Volgens de gemeente heeft die uitspraak alleen betrekking op de eerste zes maanden van 2015.

Een gemeentewoordvoerder laat aan Omroep West weten dat als er nu bezwaar wordt ingediend op grond van de uitspraak van de rechter dat op voorhand wordt afgewezen. Tegen een boete moet je binnen zes weken bezwaar aantekenen. Er zijn sinds 5 juli 2484 naheffingen uitgeschreven. Er lopen volgens de gemeente geen beroepsprocedures meer tegen boetes uit 2015.Het Gerechtshof in Den Haag bepaalde eind vorige maand dat een automobilist zijn parkeerboete niet hoefde te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente Leiden niet bewijzen dat de ambtenaar na een reorganisatie in januari 2015 bevoegd was de naheffing uit te schrijven. Het Hof vernietigde daarom de naheffingsaanslag.