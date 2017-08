Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen over gaan? 'We moeten waarmaken wat we beloven'

DEN HAAG - Aan de vooravond van een nieuw politiek seizoen met als hoogtepunt de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar blikt Omroep West vooruit met vijf lijsttrekkers uit Den Haag. Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 over gaan?

Robert van Asten (D66): 'Iedereen moet gelijke kansen krijgen'Martijn Balster (PvdA): 'Wij willen de stad betaalbaar houden voor iedereen'Boudewijn Revis (VVD): 'Onze stad is al mooi, maar kan nog een stukje mooier'Karsten Kein (CDA): 'Geloofwaardigheid is belangrijk want Haagse politici doen niet altijd wat ze beloven, kijk naar het Spuiforum'Richard de Mos (Groep de Mos): 'We hebben wethouder Verkeer die op zijn billetjes heeft gezeten'