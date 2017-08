Politieagenten belaagd na aanhouding in Noordwijk

Foto AS Media

NOORDWIJK - Op de Grent in Noordwijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag politieagenten belaagd door uitgaanspubliek.

Agenten waren in het uitgaanscentrum aanwezig omdat er melding was van een mishandeling. Toen een 20-jarige man werd aangehouden begonnen omstanders zich ermee te bemoeien en werden de agenten belaagd.Meerdere eenheden moesten uiteindelijk assistentie verlenen om de rust terug te laten keren. De 20-jarige Noordwijker is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.