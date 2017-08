Moeder laat peuter (3) urenlang alleen: 'Ik mocht niet mee van mama'

LEIDEN - De politie Leiden heeft zich donderdag ontfermd over een 3-jarig jongetje dat door zijn moeder urenlang alleen thuis was gelaten. 'Ik mocht niet mee van mama. Ze ging kleren kopen met mijn zus', zei het mannetje tegen de agenten vanaf het balkon.

Agenten zagen het jongetje alleen op het balkon staan en merkten dat hij erg overstuur was. Er bleek verder niemand thuis te zijn. Daarop besloten ze om het balkon op te klimmen. 'We zijn van de politie en komen je helpen', zeiden ze tegen de jongen.Het jongetje vertelde de agenten over de vele ruzies die zijn ouders hebben en dat zijn papa nooit meer thuis komt. 'Hij is verdrietig dat zijn vader niet meer in het grote bed slaapt', aldus de politie in het verhaal op Facebook . Een agent: 'Ik voel dat ik een brok in mijn keel krijg.'De politiemannen merkten tijdens het praten dat de jongen een droge mond had. Daarop gaven ze hem wat water, maar dat mocht van het jongetje absoluut niet in een Elza-beker. 'Ik heb een Superman-beker. Superman is goed!', aldus de peueter. De jongen vindt de agenten zo cool dat ze 'een boks' krijgen. De twee agenten blijven maar met de jongen over superhelden praten in afwachting van zijn moeder.Het jongetje was ontzettend moe, merken de agenten. 'Onze nieuwe vriend gaat liggen op de bank en ik herken de houding van mijn eigen kinderen: Hij is doodop. Je mag wel even slapen hoor knul! Nee, ik ga wel even tv kijken en wachten op mama. Gaan jullie niet weg?' De agenten keken vervolgens samen met hem naar het kinderprogramma Brandweerman Sam.Een uur nadat de agenten bij de jongen in huis zijn gekomen, kwam de moeder thuis. Het jongetje is dolblij dat zijn moeder weer thuis is, maar 'wij zijn iets minder blij met mama', aldus de politie. Volgens de agenten had het jongetje zo van het balkon kunnen vallen. Jeugdzorg gaat de zaak onderzoeken.